نشاط فنى مكثف لـ لطيفة.. أبرزه حفلة مهرجان قرطاج وألبوم مع زياد الرحبانى

تستعد النجمة لطيفة للمشاركة في إحياء حفل مهرجان قرطاج الدولي، الموافق يوم 13 أغسطس المقبل، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للمرأة التونسية، وقد أطلق رواد السوشيال ميديا وجمهور تونس وصف "سفيرة المرأة التونسية" شعارًا للحفل الذي ينتظره الكثيرون من الجمهور، وذلك لما حققته من نجاحات كبيرة في عالم الفن وصناعة المزيكا على مدار 40 عامًا.

وانتهت لطيفة مؤخرًا، من تصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، تمهيدًا لطرحهما تباعًا خلال موسم صيف 2023، كما تقوم بتسجيل باقي أغاني ألبومها الصيفي، وتطرح أغاني الألبوم تباعًا خلال فترة الصيف.

ومن أبرز المفاجآت التي تعلن عنها لطيفة خلال الساعات القادمة، انتهاءها من تسجيل ألبوم جديد مع المبدع زياد الرحباني، بعد نجاحاتهما السابقة معا.

وقالت “لطيفة” في تصريحات لها، إنها عادت من لبنان إلى مصر، وتشعر بحالة من البهجة والفرحة، بعد الانتهاء من تسجيل أعمالها الجديدة مع زياد الرحباني، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد عدة مفاجآت فنية.

وأردفت لطيفة أنها تلقت الكثير من المكالمات للإشادة بحلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، وقالت إن التهاني وصلتها من كافة أرجاء الوطن العربي، قائلة: استعدت ذكرياتي مع نجاحات حفلات ليالي التليفزيون، لأن الحلقة خرجت بشكل مختلف تماما وحملت قيمة كبيرة"، مؤكدة أنها لأول مرة تظهر في برنامج بتلقائية شديدة، مبدية سعادتها بالنجاح الذي حققته الحلقة، ووجهت الشكر للإعلامية منى الشاذلي وفريق عمل البرنامج، بالإضافة للفرقة الموسيقية التي كانت برفقتها.

وأنهت لطيفة حديثها قائلة: "حقيقي هذا الظهور المميز في "معكم منى الشاذلي" يجعلني أفكر كثيرًا قبل الموافقة على الظهور في أي برامج أخرى".

وتصدرت الفنانة مؤخرا تريند “تويتر” في الوطن العربي، بعد ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها على شاشة "cbc"، وتحقيق المقطع لما يزيد عن 40 مليون مشاهدة، عبر كافة وسائط التواصل الاجتماعي منها 25 مليون مشاهدة على “تيك توك”، وما يزيد عن 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، بالإضافة لمشاهدات الحلقة على تويتر وفيسبوك وإنستجرام، وغيرها من المنصات ومواقع التواصل.