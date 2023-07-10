بين الفنى والرياضى.. مهرجان العلمين الترفيهى الأول يضم 12 نشاطًا عالميًا

تنمية ثقافية وحضارية وتاريخية، تقدمها مدينة العلمين الجديدة على مساحة 260 ألف فدان، كانت في الماضي ملاذا آمنًا للألغام، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، منتصف أربعينيات القرن الماضي، حتى قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر من العام 2016، رفع الحظر عنها، وتحويلها من أرض محاطة بالخطر إلى ملتقى عالمي للأمن والثقافة والفنون.

العلمين قبل التطوير

خمس سنوات هي المدة التي استغرقتها الدولة؛ لتحويل أرض الخطر إلى أرض الفنون، ومنذ عامين، نجني ثمار هذه المحاولات الجادة، واليوم نحن على بعد أيام قليلة من مهرجان العلمين الجديدة، والمنتظر إقامتها في الفترة من 13 يوليو الجاري، حتى 26 أغسطس المقبل.

العلمين بعد التطوير

تامر حسني يقدم أول الحفلات الغنائية بمهرجان العلمين الجديدة

في الحادي والعشرين من يوليو الجاري، يقام أول حفلات مهرجان العلمين الجديدة، ضمن فعاليات المهرجان، وهي للفنان تامر حسني، والذي أثير لغطًا كبيرًا حول أسعار تذاكر الحفل الخاص به خلال الساعات القليلة الماضية.

حفل تامر حسني بالعلمين

بعدما نشرت إحدى الصحف، أن أسعار تذاكر الحفل تصل إلى 75 ألف جنيه مصري، في حين أن أعلى فئة للحفل وهو ما أكده موقع "تذكرتي" المعني بالترويج لتذاكر الحفل، لا تزيد على 7500 جنيه، وأن ما نشره الموقع هو إجمالي ما يدفعه 10 زائرين على الأقل.

الفئة الثانية من أسعار التذاكر التي يمكن الحصول عليها لحضور حفل الفنان تامر حسني، هيي فئة المجموعة ويصل سعر التذكرة فيها إلى 800 جنيه، أما الفئة الأخيرة، التي يطلق عليها التذكرة العادية يمكن الحصول عليها بـ400 جنيه فقط.

من حفل سابق في العلمين

أنشطة رياضية ضمن مهرجان العلمين الجديدة

حفل الفنان تامر حسني، ليس الوحيد الذي تستضيفه أرض العلمين الجديدة، فمن المنتظر أن يقام حدث رياضي مهم في الفترة من 13 إلى 15 يوليو الجاري، وهو بطولة كرة القدم الشاطئية، بالإضافة إلى كرة التجديف.

تناليا جيلتر، بطلة العالم البرازيلية في لعبة كرة القدم الشاطئية وتيك بول، من المنتظر أن تشارك في هذا الحدث الرياضي الهام، خلال زيارتها الأولى لمصر.

جيلتر، ستقوم بمواجهة الفائز في تلك المباريات، كما تضمن الزيارة أيضًا حضور بطلة العالم في التيك بول مايا أوميتشفيتش، كذلك عدد كبير من نجوم الرياضة المصريين.

حفل إليسا والموسيقار عمر خيرت

رغم أن حفل الفنانة إليسا الذي من المقرر أن يشاركها خلاله الموسيقار الكبير عمر خيرت، سيقام يوم الجمعة الموافق ١١ أغسطس المقبل، إلا أن هناك اهتماما كبيرا بحضوره مما ينعكس بشكل إيجابي على الاهتمام الكبير بحضور المهرجان الأول للعلمين الجديدة.

إقامة عروض أزياء عالمية

بحضور أفضل 10 من مصممي الأزياء من الوطن العربي، يقام عرض أزياء عالمي على أرض العلمين، وضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديد.

ناصر صالح الغافري، مصمم وعارض أزياء قادم من سلطنة عمان، ليكون واحدًا من مصممي الأزياء الذي ينتظر أن يشارك بآخر أعماله ضمن فعاليات المهرجان العالمي.

موكب الفراعنة

في سابقة هي الأولى من نوعها يقدم المهرجان سباق الفراعنة للسيارات، يضم هذا الحدث الذي ينتظره العالم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر بداية من مدينة سفاجا إلى العلمين الجديدة.

ممشى سياحي

بطول 14 كم، تضم مدينة العلمين الجديدة، أطول ممشى سياحي في العالم، يمكن للقادمين إلى المدينة زيارته، بالتزامن مع حضور فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

مركز تجاري

العلامات التجارية الكبيرة، كان لها حضور لافت على أرض العلمين الجديدة، ويضم أكثر من 350 علامة تجارية، هذا بالإضافة إلى كافيهات وملاه لجميع الأعمار.

مليون زائر

المهرجان الترفيهي تم الإعداد له بشكل جيد؛ ليستوعب جميع الزائرين الراغبين في حضور المهرجان، وفعالياته الرياضية والفنية، ويستوعب أكثر من مليون زائر.

مدينة الـ2 مليون نسمة

أكثر من مليوني نسمة، هو العدد الذي تعمل الدولة على استيعاب المدينة له، على مساحة 50 ألف فدان، تقع نقطة البداية فيه من الكيلو 93، تقاطع وادي النطرون- العلمين، لكي يتمكن المواطنون من الوصول إليه من خلال الطريق الذي يبلغ طوله 33 كيلو.

هاشتاج مهرجان العلمين الجديد يتصدر

انعكاس لاهتمام المصريين البالغ بهذا الحدث العالمي الهام، يظهر مؤشر البحث جوجل ترند، محاولات المصريين الوصول إلى معلومات عن المهرجان بنسب مرتفعة، جعلت المهرجان في المراكز الأولى من البحث خلال الأيام القليلة الماضية.

البحث عن مهرجان العلمين

وبالأرقام تبين تصدر البحث عن المهرجان بنسبة 100% اليوم الثامن من شهر يوليو وتحديدًا في الساعة الرابعة و26 دقيقة.

نسبة البحث من محافظة مطروح

محافظة مرسى مطروح، تأتي في مقدمة المحافظات التي تحاول الوصول إلى معلومات عن المهرجان، بنسبة بلغت الـ100%، يليها في الاهتمام محافظات الإسكندرية، والقاهرة.