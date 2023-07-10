استشارى تغذية: التين الشوكى ينقل العدوى (فيديو)

قالت الدكتورة هبة عصام، استشاري التغذية، إن الإفراط في تناول أي نوع من الأطعمة يسبب ضررًا، لافتة إلى أن التين الشوكي مفيد كفاكهة صيفية، خاصة أنه يحتوي على فيتامين سي، ومضادات للأكسدة، ويقلل من ارتفاع ضغط الدم، وسعراته الحرارية قليلة، مما يساعد في إنقاص الوزن.

وأضافت عصام، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن الإكثار من تناول التين الشوكي يؤدي إلى مشاكل صحية لمرضى السكر، أو مشكلة في الأمعاء، أو إسهال، أو إمساك.

وأوضحت استشاري التغذية أن التين الشوكي ينقل العدوى، خاصة عند تقطيعه، ولا بد التأكد من نظافة التين والغسيل قبل تناوله.