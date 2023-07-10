ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارًا بتشكيل الأمانة العامة

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود بيومي

أصدر المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة، قرارا بتشكيل الأمانة العامة للهيئة.

وتضمن القرار رقم 163 لسنة 2023 بتشكيل الأمانة العامة للهيئة، والذي شمل تشكيل الأمانة العامة برئاسة المستشار أحمد فكري نائب رئيس الهيئة الأمين العام، والدكتور فوزي أحمد محمد شادي نائب رئيس الهيئة أمينا عام مساعد لشئون التعاقدات والمخازن ومايكلفه به الأمين العام من أعمال أخرى.

والمستشار الدكتور محمود السيد عرفات نائب رئيس الهيئة أمينا عاما مساعدا للشئون الإدارية والتنمية البشرية والمستشار أحمد ثابت إبراهيم طلبة نائب رئيس الهيئة أمينا عاما مساعدا لشئون الأعضاء، والمستشار إيهاب سعيد فراج أمينا عاما مساعدا لشئون أبنية الهيئة ومقراتها بالقاهرة والوجه والبحري، ويكلف به الأمين العام من أعمال أخرى، والمستشارة مي مروان عبدالله عرفة عطية أمينا عاما مساعدا للعلاقات الإنسانية وإدارة التطوير والحوكمة ومايكلفها به الأمين العام من أعمال أخرى.

هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة تشكيل الأمانة العامة للهيئة الأمانة العامة للهيئة

الأكثر قراءة

بعد الاتفاق على ضمه.. "الدستور" يكشف تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلى

قصة "حسناء المرج" بعد إصابتها بعاهة مستديمة على يد زوجها

إخماد حريق فى مبنى بنك بالخليفة المأمون بمصر الجديدة

كرم جبر: يجب الاستعداد لمواجهة الشائعات بحق الانتخابات الرئاسية المقبلة

وزارة العمل تبدأ تنفيذ خطتها التدريبية الجديدة

من طفولته حتى وصوله للعالمية.. محطات في حياة "لوانس العرب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»