رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارًا بتشكيل الأمانة العامة

أصدر المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة، قرارا بتشكيل الأمانة العامة للهيئة.

وتضمن القرار رقم 163 لسنة 2023 بتشكيل الأمانة العامة للهيئة، والذي شمل تشكيل الأمانة العامة برئاسة المستشار أحمد فكري نائب رئيس الهيئة الأمين العام، والدكتور فوزي أحمد محمد شادي نائب رئيس الهيئة أمينا عام مساعد لشئون التعاقدات والمخازن ومايكلفه به الأمين العام من أعمال أخرى.

والمستشار الدكتور محمود السيد عرفات نائب رئيس الهيئة أمينا عاما مساعدا للشئون الإدارية والتنمية البشرية والمستشار أحمد ثابت إبراهيم طلبة نائب رئيس الهيئة أمينا عاما مساعدا لشئون الأعضاء، والمستشار إيهاب سعيد فراج أمينا عاما مساعدا لشئون أبنية الهيئة ومقراتها بالقاهرة والوجه والبحري، ويكلف به الأمين العام من أعمال أخرى، والمستشارة مي مروان عبدالله عرفة عطية أمينا عاما مساعدا للعلاقات الإنسانية وإدارة التطوير والحوكمة ومايكلفها به الأمين العام من أعمال أخرى.