"100 يوم صحة".. تقديم الخدمات الطبية لنصف مليون مواطن بكفر الشيخ خلال 15 يوما

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أعمال حملة 100 يوم صحة بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، أتت بثمارها تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت يوم 25 يونيو الماضي، حرصا على الارتقاء بصحة المواطن، مشيرا إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي على 243 ألفا و966 مواطنا، ما بين مبادرات رئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية"، وتحويل 5 آلاف و826 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج، وتطعيم 201 ألف و735 طفلا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ل32 ألف و202 منتفعة، و32 ألف و896 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 31 ألفا و880 وسيلة تنظيم الأسرة وعمل 26 ألفا و412 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.



وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ 4 آلاف و141 متردد ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية وتحويل 116 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 481 منشأة غذائية، وأخذ 150 عينة مواد غذائية، وتحرير 379 محضر للمنشآت المخالفة، وضبط 28 منشاة بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وقالت الدكتورة آمال حجاج، مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرة، إنه تم إعدام 17 ألفا و506 أغذية، و107 لتر سوائل، والمرور على 162 محطة مياه شرب، و 42 محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

‏وأكد الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، على استمرار تقديم الخدمات الطبية في كافة ربوع المحافظة، كما دعا جميع الفرق الطبية المشاركة في المبادرة إلى بذل المزيد والمزيد من الجهد، والوصول بجودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى إلى مستوى يليق بالوطن المفدى وبالمواطن المصري، مؤكداً أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة "100 يوم صحة" حرصا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.