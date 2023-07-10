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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفلين سقطا من علو فى الشرقية

مصرع طفلين
مصرع طفلين

لقي طفلان مصرعهما إثر سقوطهما من علو في حادثين مختلفين بالشرقية.

وقع الحادث الأول بصان البحرية بمركز الحسينية؛ حيث سقطت طفلة عمرها ٦ سنوات من شرفة مسكنها  الكائن بالطابق الثالث إثر اختلال توازنها وإصابتها بنزيف في المخ وكسور متعددة أودت بحياتها. 

ووقع الحادث الثاني بطريق الصالحية الجديدة القصاصين؛ حيث سقط طفل عمره ٨ سنوات من أعلى سيارة نصف نقل إثر اختلال توازنه وإصابته بكسور ونزيف بالمخ أودت بحياته. 

تم إخطار اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، بالحادثين وانتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية؛ حيث أشرفت على نقل الطفلين إلى مستشفيى الحسينية المركزى والصالحية الجديدة، ورفع آثار الحادثين من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتم إخطار النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي لفحص الجثتين لتحديد سبب الوفاة والتصريح بدفنهما، وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعتين للتأكد من أن هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

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