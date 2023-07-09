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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف ينجح قطاع الأعمال في تطوير الموارد البشرية في شركاته؟

ارشيفية
ارشيفية

قال د.حامد جميل، عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين إن وزارة قطاع الأعمال العام، منظمة حكومية مسؤولة عن إدارة وتطوير الشركات التابعة لها وواحدة من الجوانب الرئيسية لتحقيق النجاح في هذه الشركات هي تطوير قطاع الموارد البشرية.

أضاف جميل، لـ"الدستور"، أن تطوير القطاع يهدف إلى تعزيز كفاءة العمال وتحسين أداء الشركات بشكل عام، محددًا في نظرة عامة كيفية تحقيق ذلك:

1. تشجيع التدريب والتطوير:

ينبغي أن تقدم الوزارة برامج تدريبية مناسبة للموظفين في الشركات التابعة، تستهدف تعزيز مهاراتهم وتحسين أدائهم. يمكن تنفيذ هذا الأمر عن طريق تقديم الورش العمل والدورات التدريبية الداخلية والخارجية.

2. تعزيز القيادة والإدارة:

يجب أن تركز الوزارة على تطوير وتعزيز مهارات القيادة والإدارة للمدراء والمشرفين. يمكن ذلك من خلال توفير برامج تدريبية خاصة تغطي مجموعة متنوعة من المهارات القيادية مثل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الوقت والاتصالات الفعالة.

3. تطوير نظام المكافآت والحوافز:

يعد نظام المكافآت والحوافز أداة قوية لتحفيز وتحفيز الموظفين. ينبغي على الوزارة تنفيذ نظام متكامل يكافئ الأداء المتميز ويشجع على تحقيق الأهداف والمستهدفات المحددة. يمكن أن تشمل المكافآت زيادات في الرواتب، ومكافآت مالية، وترقيات، وتكريم الموظفين المتميزين.

4. تحسين بيئة العمل:

يعتبر توفير بيئة عمل مريحة ومحفزة عاملاً أساسيًا في تنمية الموارد البشرية، ويجب أن تعمل الوزارة على توفير بيئة عمل صحية وآمنة ومتطورة تعزز الرفاهية العامة للموظفين وتعزز التفاعل والتعاون بينهم.

5. تطوير سياسات الموارد البشرية: 

يجب أن يتم وضع سياسات وإجراءات فعالة لإدارة الموارد البشرية في الشركات التابعة بما في ذلك عمليات التوظيف والتعيين والتقييم والترقية وإدارة الأداء. يجب أن تكون هذه السياسات عادلة وشفافة ومبنية على معايير موضوعية.

6. تعزيز ثقافة التعلم المستمر: 

ينبغي أن تشجع الوزارة الموظفين على التعلم المستمر وتطوير مهاراتهم ومعرفتهم. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير فرص للتدريب والتطوير المستمر، بما في ذلك الدورات التعليمية والتعلم عن بُعد والمشاركة في المؤتمرات والندوات ذات الصلة.

7. تنمية القدرات القيادية المحلية: 

يجب أن تعمل الوزارة على تنمية القدرات القيادية للكوادر المصرية المحلية في الشركات التابعة، من خلال توفير فرص للتدريب والتطوير والمرافقة القيادية. 

الدورات التدريبية التدريب والتطوير التخطيط الاستراتيجي التخطيط تحسين بيئة العمل تحفيز الموظفين تحقيق النجاح

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