مسعود شومان: أمسية بيت الشعر عن الزجل رسالة لمن جعلوا العامية في مرتبة ادنى

قال شاعر العامية مسعود شومان والباحث في التراث، إن البعض يظن أن بيت الشعر هو بيت شعر الفصحى رغم أنه يعنى بكل أنواع الشعر، خاصة وأنه فى معية الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى وهي رسالة لمن جعلوا العامية في مرتبة أدنى.

وأضاف "شومان" خلال فعاليات ندوة " كيف أصبح الزجل شعرا" ببيت الشعر العربي ضمن فعالياته الثقافية، منذ قليل، التي ينظمها صالون الشاعر الرائد أحمد عبدالمعطي حجازي - بمركز إبداع الست وسيلة- التابع لقطاع التنمية الثقافية، أن طرح قضية كيف أصبح الزجل شعرا موضوع الأمسية وكان الزجل ليس شعرا، وإن شعر العامية ليس تطويرها الزجل وأننا أمام جنسين فارقين، وهو غير صحيح خاصة حالة الخلط بين الشعر الشعبي والزجاج وشعر العامية.

وأوضح أنه الآن لا يجرأ أكاديمي يحاول إنصاف شعر العامية كما اتصفه صفي الدين الحلى فى دراسته الشهيرة.

ويشارك فى الأمسية كل من الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، والشاعر أمين حدَّاد، و الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويتفرع عن اللقاء الثقافي وصلة غنائية تحيها فرقة "حبايبنا" وأعضاؤها المشاركون هم: الفنان ماجد سليمان، الفنانة ميرفت الجسري، الفنانة منة سليمان.