ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: مصر لم تنظر لحالة التواطؤ الدولى تجاه السودان

الباز
الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن من يتابع ما يحدث في السودان يشعر بأن هناك حالة من التواطؤ الدولي، وكأن هناك رغبة في أن يتم تدمير السودان بشكل كامل.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" أن السودان يشهد صراعًا مسلحًا بين جيش الدولة وميليشيات، متابعًا: "العالم يجب أن ينحاز إلى استقرار السودان، الحرب مستمرة في السودان منذ أشهر".

وأشار إلى أنه لا يوجد أحد مهتم بكم الخسائر الإنسانية والاقتصادية المترتبة على الحرب في السودان، موضحًا أن هناك بعض التقديرات تشير إلى أن خسائر الحرب في السودان تتجاوز يوميًا 1.5 مليار دولار، إضافة إلى المأساة الإنسانية التي يعيشها الناس في السودان.

وتابع: "المستشفيات دُمرت ومرضى الغسيل الكلوي يعانون وماتوا وجثثهم تعفنت"، مؤكدًا أن من يقترب من المشهد بالسودان أكثر قد يُصاب بحالة من الفزع.

وأكد أن مصر لم تنظر إلى حالة التواطؤ الدولي، وسيتم عقد قمة في القاهرة لدول جوار السودان، مشيرًا إلى أن دول جوار السودان تعاني من أضرار وخسائر أيضًا بسبب الحرب.

السودان أزمة السودان الإعلامي الدكتور محمد الباز اخر النهار برنامج اخر النهار الصراع في السودان قمة دول جوار السودان

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى: لست طرفًا فى هدم "مطعم الساحل الشمالى".. ولم أسافر منذ أسبوع

تطوير الساحل «الطيب»!

واحد تحت التراب والثاني في السجن.. أم توأم تصرخ: "مرات ابني شيطانة"

مؤلف أغنية"سطلانة" يرد على غضب جمهور الزمالك منها.. ويكشف سبب نجاحها

تحويشة العمر

أمين الفتوى: المرأة المتزوجة يجوز لها "النمص" ولها ثواب - فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب