الباز: مصر لم تنظر لحالة التواطؤ الدولى تجاه السودان

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن من يتابع ما يحدث في السودان يشعر بأن هناك حالة من التواطؤ الدولي، وكأن هناك رغبة في أن يتم تدمير السودان بشكل كامل.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" أن السودان يشهد صراعًا مسلحًا بين جيش الدولة وميليشيات، متابعًا: "العالم يجب أن ينحاز إلى استقرار السودان، الحرب مستمرة في السودان منذ أشهر".

وأشار إلى أنه لا يوجد أحد مهتم بكم الخسائر الإنسانية والاقتصادية المترتبة على الحرب في السودان، موضحًا أن هناك بعض التقديرات تشير إلى أن خسائر الحرب في السودان تتجاوز يوميًا 1.5 مليار دولار، إضافة إلى المأساة الإنسانية التي يعيشها الناس في السودان.

وتابع: "المستشفيات دُمرت ومرضى الغسيل الكلوي يعانون وماتوا وجثثهم تعفنت"، مؤكدًا أن من يقترب من المشهد بالسودان أكثر قد يُصاب بحالة من الفزع.

وأكد أن مصر لم تنظر إلى حالة التواطؤ الدولي، وسيتم عقد قمة في القاهرة لدول جوار السودان، مشيرًا إلى أن دول جوار السودان تعاني من أضرار وخسائر أيضًا بسبب الحرب.