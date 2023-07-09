مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية: ندعم مجال التقاط وتخزين الكربون (صور)

كشف براد كرابترى، مساعد وزيرة الطاقة الامريكية لإدارة الطاقة الأحفورية والكربون، خلال اجتماع مع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وأسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، أن بلاده تثمن استجابة مصر المتميزة والجادة وجهودها فى مجال خفض الانبعاثات بصناعة البترول والغاز وحرصها على الانضمام لميثاق الميثان العالمى ومبادرة صفر انبعاثات والخطوات المتخذة فى مجال ازالة الكربون خلال الفترة الماضية.

الطاقة الأمريكية: ندعم مجال التقاط وتخزين الكربون

وتابع كرابترى أن إدراج مصر لموضوع إزالة الكربون من صناعة الهيدروكربونات فى قمة المناخ COP27 فى شرم الشيخ هو احد مظاهر هذا التوجه الجاد.

أضاف كرابتري أن هناك تعاون كبير ومستمر مع منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة اقليمية هامة لصناعة الغاز فى المنطقة فى مجال خفض انبعاثات الميثان حيث قام المنتدى بالتصديق على هذا التوجه، لافتًا إلى أن العمل المشترك مع المنتدى فى هذا المجال يحقق تقدماً كبيرًا.

واعرب مساعد وزيرة الطاقة الامريكية عن اهتمام بلاده بتوفير سبل الدعم والتعاون فى مجال التقاط وتخزين الكربون سواء فى النواحى الفنية اوالتشريعية ، كما اكد اهمية الهيدروجين الذى يأتى على رأس اولويات اهتمام الولايات المتحدة مشيرا ان ادارة عمليات خفض الكربون عالمياً والمعاونة فى ذلك لا تقل اهمية، واكد ان التعاون فى مشروعات الطاقة والمناخ يعد فرصة لا تعوض لبناء اواصر اقوي من التعاون والتكامل بين الدول.

الامين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط : مبادرة المنتدى لإزالة الكربون تدعم سياسات واجراءات الدول فى هذا الصدد

وأكد أسامة مبارز الامين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط أن مبادرة المنتدى لإزالة الكربون تدعم سياسات واجراءات الدول فى هذا الصدد، مؤكداً ضرورة الاسراع بالاتفاق على سياسات واجراءات لدعم جهود ازالة الكربون فى مصر ودول المنطقة والاتفاق على برامج عمل محددة قابلة للتطبيق ، مثمناً دور مصر كأحد أهم اللاعبين فى صناعة الغاز بالمنطقة وحرصها على تنمية مواردها بشكل مسئول بيئياً.

واعرب امين عام المنتدى عن تطلعه لدعم التعاون بين المنتدى والولايات المتحدة فى توفير الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا التى تحقق الاهداف التى يسعى اليها المنتدى فى مجال ازالة الكربون.