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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تنظم الملتقى الثالث لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة بالإسكندرية (فيديو)

الملتقى الثالث لطلائع
الملتقى الثالث لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة بالإسك

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثالث لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة بمحافظتى (القاهرة – الإسكندرية) على مدار 3 أيام، واستضافتهم بأحد الفنادق التابعة للوزارة بالإسكندرية.

يأتى ذلك استمرارًا لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم، وتأكيدًا على دور الدولة ومؤسساتها لبناء المناطق الحضارية الجديدة، والعمل على ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن.

وتضمن البرنامج الذى أعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الطلائع والشباب معسكرًا صيفيًا لهم على شاطئ البحر المتوسط شهد مسابقات رياضية وثقافية.

كما تم تنظيم عدد من الزيارات للمعالم الأثرية والتاريخية والحضارية بمحافظة الإسكندرية للتعرف على أبرز ما شهدته المحافظة على مر العصور والأزمان.

كما تضمن البرنامج محاضرات توعوية للتعرف على المشروعات القومية وقيمة الوطن وكذا خطورة الاستخدام غير المسئول لمواقع التواصل الاجتماعى، وتم تنظيم عدد من المسابقات الثقافية التى عكست التطور الذى أحدثته المبادرة فى ثقافتهم ومدى معرفتهم بالإنجازات والثوابت الوطنية، وتم خلالها تكريم المتميزين علميًا وفنيًا ورياضيًا من الطلائع والشباب.

وفى ختام الملتقى تم تنظيم حفلًا غنائيًا وترفيهيًا لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصًا وإصرارًا على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

يأتى ذلك استمرارًا للدور الإنسانى والمجتمعى لوزارة الداخلية تجاه قاطنى المناطق الحضارية الجديدة وفى ضوء مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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