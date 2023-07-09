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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قومي البحوث يبحث مع جامعة "زيجيانج" الصينية دعم التعاون العلمي المشترك

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

 

بحث الدكتورحسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث مع البروفيسور ثياو لي، ممثل جامعة زيجيانج الصينية والوفد المرافق له، أوجه التعاون العلمي بين البلدين ونشر ثقافة التميز العلمي محليا ودوليا.
وأشار الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز - في تصريح له اليوم - إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة كبيرة لبحث سبل التعاون بين المركز وجامعة زيجيانج وتعزيز مسيرة البحث العلمي في المنطقة.
واوضح أن هذه الزيارة جاءت على هامش ورشة العمل التي ينظمها معهد بحوث التغذية بالمركز بعنوان " البحث والتطوير في تقنيات ومعدات الكشف والاستخراج والمعالجة" في إطار مشروع الحزام والطريق المشترك بين المركز وجامعة زيجيانج الصينية.
ولفت الدكتور حسين درويش إلى أن الوفد الصيني شاهد فيلما وثائقيا عن المركز ونشأته وتاريخه، بما يحويه من كفاءات علمية متميزة وإمكانات هائلة متضمنه 14 معهدا بحثيا يشمل 109 أقسام و6 مراكز تميز، كما قام بجولة تفقدية داخل معامل المركز.
 

الدكتورحسين درويش المركز القومي للبحوث البروفيسور جامعة زيجيانج زيجيانج الصينية

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