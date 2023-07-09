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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسي: الجيش الأوكراني يتقدم وروسيا تتراجع (فيديو)

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال الباحث السياسي ميكولا باستون، إننا نشهد استمرار الهجوم الأوكراني في مناطق مختلفة، وأحيانًا تحاول روسيا القيام بعمليات الهجومية المضادة، ولكن بشكل عام يمكن القول بأن الجيش الأوكراني يتقدم وروسيا تتراجع.

وأضاف باستون، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن روسيا دائمًا تعلن تدمير كميات كبيرة جدًا من المعدات الأوكرانية، خاصة أن "بوتين" أعلن تدمير 5 منظومات دفاع جوي، بينما أوكرانيا استلمت منظومتين فقط، وهي مازالت في الخدمة.

ضرب جسر القرم تصفه روسيا بأنه عملية مخطط لها

وأوضح الباحث السياسي، أن ضرب جسر القرم تصفه روسيا بأنه عملية مخطط لها، مشيرًا إلى أن موقع الجسر متواجد في أراضي أوكرانية متعارف بها دوليًا.

وتابع: أوكرانيا لم تضرب على أراضي روسية، لافتًا إلى أننا نشهد ارتباك في القوات الروسية، ونشهد صمود القوات الأوكرانية رغم أنها تتكبد خسائر بشرية كل يوم، ولكن خسائرها أقل بكثير من الخسائر الروسية في الأفراد والمعدات.

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