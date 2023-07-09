رئيس جامعة سوهاج يفتتح المرحلة الأولى لمبنى الإسكان الطلابى بتكلفة 20 مليون جنيه

افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، المرحلة الأولى لمبنى الإسكان الطلابي بحي الكوثر، بتكلفة 20 مليون جنيه.

وأكد رئيس الجامعة، خلال الافتتاح اليوم الأحد، أن الدولة تضخ استثمارات مالية ضخمة في الجامعات المصرية الحكومية لزيادة إتاحة التعليم الجامعي، والتوسع في الإنشاءات الجديدة لتواكب الجامعات مثيلتها في العالم المتقدم، موجهاً الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدوره الهام في عملية التطوير التي تشهدها الجامعات، لافتاً إلى أن جامعة سوهاج إحدى الجامعات المصرية التي حظيت في الفترة الأخيرة باهتمام القيادة السياسية، وذلك من خلال المشروعات الإنشائية التي تُنفذ بها.

وقال رئيس الجامعة إن الجامعة تحرص على توفير كافة السبل والإمكانات المتاحة لضمان راحة الطلاب، وخلق المناخ الدراسي الملائم لهم، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، لافتاً إلى أن مبنى الإسكان الطلابي يقام علي مساحة 1500 متر مربع، بسعة 400 سرير، يتكون من الدور الأرضي وطابقين، ويضم غرف استذكار ومطعما، وصالة جيمنيزيوم، وغرفا إدارية ومصلى، وقام بالإشراف على تنفيذ المبنى الهيئة العربية للتصنيع.

وأشار عبدالخالق إلى حرص إدارة الجامعة على متابعة أعمال التشييد والبناء لكافة الإنشاءات الجديدة للتأكد من سير العمل بها، وفقاً للجداول الزمنية.