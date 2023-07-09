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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتابع أعمال تركيب إنترلوك بالشوارع الضيقة في منفلوط

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على الاستمرار في تنفيذ أعمال التجميل والتطوير بالمراكز والأحياء وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للامكانات المتاحة وبناءاً على الخطة الموضوعة مسبقاً حيث يتم رفع كفاءة الشوارع بالرصف وتركيب البلدورات والأرصفة وبلاط الانترلوك لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها وتحويل هذه المناطق من شوارع ترابية إلى شوارع مرصوفة وببلاط الانترلوك وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري تركيب بلاط الانترلوك بعدد من الشوارع الضيقة والجانبية بمركز منفلوط التي يصعب رصفها بالطرق التقليدية لتسهيل حركة مرور المواطنين وذلك بعد رفع كافة المخلفات والمعوقات من أجل التمهيد حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة محمد عبدالغني رئيس المركز بتركيب بلاط الانترلوك للحارات المتفرعة من منطقة ابو العباس بمدينة منفلوط عقب الانتهاء من رفع الاشغالات والتعديات وتسوية هذه الشوارع وفرش تربة رملية على أن يتم استكمال باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها والمدرجة في الخطة مشيراً إلى أهمية متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وأشار اللواء عصام سعد الي استمرار اعمال التطوير والتجميل بمختلف المراكز والقرى والمدن لإظهار الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة وإعادتها إلى رونقها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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الإشغالات والتعديات التنمية المستدامة التواجد الميداني الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الطرق التقليدية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواصفات الفنية الوحدة المحلية لمركز ومدينة تحسين وتطوير الخدمات تسهيل حركة مرور المواطنين عصام سعد محافظ أسيوط

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