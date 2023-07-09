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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسنى يعلق على الاستقبال الأسطورى بلبنان: "حفل للتاريخ"

تامر حسني
تامر حسني

علق النجم تامر حسني على النجاح الكبير الذي حققه خلال حفله بلبنان خلال الساعات الماضية والاستقبال الأسطوري للجمهور له بداية من نزوله أرض المطار حتى نهاية الحفل الذي حضره الآلاف من محبيه.

حفل تامر حسني بلبنان

وعبر فيس بوك نشر تامر مجموعة من الصور من الحفل وعلق عليه وكتب: "حقًا حفل للتاريخ.. استقبال وذوق وطاقة حب وحماس مش طبيعية.. استقبالكم وتصفيقكم قبل غنائي كل هذا الوقت لحظه مش هنساها تم تسجيلها في حياتي من أهم اللحظات اللي حسيت بيها بكرم ربنا في مشوار حياتي بشكل عام حسيت بالحب والانتصار من فرحتي حسيت مش قادر أقف.. مش قادر أغني مش عارف أتكلم مش لاقي كلام يوصف محبتي ليكم ويعبر عن الفرحة اللي دخلتوها قلبي".

وتابع في منشوره: "شعب لبنان الغالي الحبيب من كل قلبي شكرًا لمحبتكم الصادقة شكرًا لكل من أشرف على هذا الحفل الأسطوري شكرًا صحافة وإعلام لبنان الغالي شكرًا للسيد حسين كسيرة على مجهوده الخرافي يا حسين أنت عملت حدث مشرف أنا فخور بيه جدًا شكرًا ياسر الحريري المبدع المخلص شكرًا العبقري أحمد عصام ورجال الأمن اللبناني الغالي اللي تعبوا جدًا لإنجاح هذا الحفل التاريخي.. شكرًا كل فريق عملي المجتهد اللي مش بينام لحظة عشان نطلع كلنا بالشكل ده.. شكرًا للجاليات العربية العظيمة اللي حضرت شكرًا للجالية المصرية الحبيبة اللي نورتني، شكرًا لبنان العظيم.. وشعب لبنان الحبيب".

وعلى صعيد آخر أجرى تامر حسني عدة جولات بعدد من سينمات الدول العربية لمتابعة فيلمه الجديد "تاج" الذي حقق نجاحًا كبيرًا للغاية، وتصدر الإيرادات على مستوى العالم بإيرادات ربع مليار جنيه.

النجم تامر حسني تامر حسني الأسطوري المطار حفل تامر حسني بلبنان

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