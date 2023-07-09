والدة طالبة بالثانوية العامة: "عندها السكر وبتطمّن بوجودى أمام اللجنة"

يؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة امتحان الجيولوجيا لشعبة العلمي والتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس لشعبة الأدبي اليوم الأحد الموافق 9 يوليو لعام 2023- 2024.



ووقف عدد من الأمهات أمام مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا، ينتظرن أبناءهن وبناتهن خارج اللجان والقلق والتوتر هو سيد المشهد خاصةً مع والدة الطالبة شهد فكري، طالبة بشعبة علمي علوم، والتي قالت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "بنتي تعبانة جدًا من إمبارح والسكر عالي عندها بسبب خوفها وتوترها أن الامتحان يجي صعب عشان كده قررت آجي معاها النهارده".



وأضافت: "طول عمري معودة بنتي إنها تروح تمتحن لوحدها، ولكن من وقت امتحان الكيمياء لشعبة علمي علوم وأنا بقيت أخاف عليها عشان وقتها أغمي عليها وانتقلت المستشفى من كتر زعلها، بس ومن وقتها قررت آجي واستناها قدام اللجنة وأفضل قاعدة، خاصةً أنها بتطمن أكتر وهي عارفة إني مستنياها بره".



ولفتت إلى أن ابنتها لم يكن لديها أي اصدقاء نهائيا تحديدًا في هذا العام، متابعًة: "كل همها أنها تجيب مجموع عشان تدخل كلية الطب وتحقق حلمها اللي حلمت بيه من وهي صغيرة وتكون دكتورة، وكنت بديها أنا ووالدها دروس في كل المواد، وكل مادة كانت بتوصل أنها تاخد مع ٣ مدرسين، وإن شاء الله ربنا مش هيكسفنا ولا يخيب أملنا وظننا فيها".



امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023، وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة، أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبًا وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.