محافظ القاهرة: إقامة معرض للحرف اليدوية بحديقة الحرية احتفالًا بالعيد القومى للقاهرة الخميس القادم

محافظ القاهرة: إقامة معرض للحرف اليدوية بحديقة الحرية احتفالا بالعيد القومي للقاهرة الخميس القادم

أعلن محافظ القاهرة خالد عبدالعال عن أنه ستتم إقامة معرض للحرف اليدوية بالتعاون مع جهار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت عنوان "معرض القاهرة للحرف اليدوية"، وذلك في الفترة من 13 إلى 15 يوليو 2023 بحديقة الحرية بجوار دار الأوبرا المصرية في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي.

ويشارك في المعرض نخبة متميزة من فناني الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفناني قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلي، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، وإكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصواني، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار.

