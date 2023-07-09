ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ القاهرة: إقامة معرض للحرف اليدوية بحديقة الحرية احتفالا بالعيد القومي للقاهرة الخميس القادم

محافظ القاهرة: إقامة معرض للحرف اليدوية بحديقة الحرية احتفالًا بالعيد القومى للقاهرة الخميس القادم

خالد عبد العال
خالد عبد العال

 أعلن محافظ القاهرة خالد عبدالعال عن أنه ستتم إقامة معرض للحرف اليدوية بالتعاون مع جهار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت عنوان "معرض القاهرة للحرف اليدوية"، وذلك في الفترة من 13 إلى 15 يوليو 2023 بحديقة الحرية بجوار دار الأوبرا المصرية في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي.
ويشارك في المعرض نخبة متميزة من فناني الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفناني قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلي، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، وإكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصواني، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار.
 

احتفالات محافظة القاهرة الأوبرا المصرية الخزف والفخار الحرف اليدوية والتراثية الصغيرة والمتوسطة الس الخميس القادم

الأكثر قراءة

تهنئة الرئيس السيسى لرئيس وزراء اليونان تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

"رقبتها مكسورة".. التفاصيل الكاملة للعثور على جثة فتاة داخل منزل جدها بقنا

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا على كافة الأنحاء

"بيت الروبى" يواصل تصدر شباك التذاكر وفى الطريق للأعلى تاريخيًا

اليوم.. انطلاق الدورة الأولى لمعرض أجرو أيجيبت بمشاركة "المجلس التصديري للصناعات الكيماوية"

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نتفهم الهواجس بشأن خطة اليابان لتصريف مياه محطة فوكوشيما المشعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية