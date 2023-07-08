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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل العثور على جثة شخص داخل مسقى مائى فى بني سويف

جثة
جثة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت من كشف غموض العثور علي جثة لشخص مجهول الهوية لشخص داخل مسقى زراعى بزراعات الأراضى الزراعية  بقرية اقفهص بمركز الفشن، خلال الأيام الماضية.

وتعود الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بأمن بني سويف، إخطاراً من مركز شرطة الفشن يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل مسقى زراعى بزراعات الأراضى الزراعية  بقرية اقفهص التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية، ضم  الرائد عماد عثمان رئيس مباحث الفشن والنقيب حسين ابراهيم معاون مباحث الفشن لكشف غموض الحادث.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أن الجثة لسائق يدعي «أ  ع» 40 عاماً، مقيم بالقاهرة، وأن وراء جريمة عاطل يدعى «أ .ش » مقيم القاهرة، وكانت دوافع الجريمة هى سرقة سيارة المجني عليه، حيث تم إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

بني سويف جثة هامدة شرطة الفشن قرية اقفهص مباحث الفشن

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