هالة صدقى تداعب جمهورها: "اخدت دكتوراه فى البصل" (فيديو)

داعبت النجمة هالة صدقي جمهورها بمنشور جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي "إنستجرام" في أحدث ظهور لها.

ونشرت هالة صدقي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي قبعة التخرج الدراسي وقالت في الفيديو: "أخدت دكتوراه في البصل من جامعة التوم الدولية"، في مداعبة كوميدية لها لجمهورها المصري والعربي، وعلقت على الفيديو قائلة: "دكتوراه في البصل وانتظروني في محصول آخر، تفتكروا إيه، محتاجين تجار جملة تفتكروا المحصول القادم إيه، محدش بياكلها بالساهل".

وحققت النجمة هالة صدقي نجاحًا كبيرًا بآخر أعمالها التليفزيونية بعنوان "جعفر العمدة" والذي عرض في شهر رمضان الماضي وذلك بشخصية "الحاجة وصيفة" الشهيرة بـ"صفصف" في دور والدة النجم محمد رمضان.

مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه في إطار 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة "محمد رمضان" ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري.

تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.