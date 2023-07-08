إقبال جماهيري على شواطئ رأس البر في دمياط

شهدت مدينة رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة، إقبال المصطافين ورواد المدينة على الشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، إذ يجري العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، إذ تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف ٢٠٢٣.

وفى هذا السياق، تواجدت فرق الإنقاذ منذ شروق الشمس حتى الغروب وسط تجهيزات تضمنت المعدات البحرية وعدد ٣٣ برج إنقاذ و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للإسعاف.

كما استقبلت الساحة المجهزة بشارع ١٠٩ سيارات رحلات اليوم الواحد ، وتم متابعة انتظام العمل بموقف سيارات الأجرة هذا إلى جانب انتظام حركة النقل بالاتوبيسين السياحى والطفطف لنقل الركاب من الموقف حتى بداية منطقة اللسان مرورا بشارع بورسعيد.