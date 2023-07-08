ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| "كيف تتعامل مع إساءة مكررة من شخص؟" أيمن الحجار يجيب (فيديو)

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الناس في بعض الأحيان ينظرون إلى الغضب على أنه العلاج لأي موقف، مؤكدًَا أن الرسول الكريم بيّن لأمته أن هذا التصرف هو تصرف خاطئ أن يرد الإنسان الخطأ بخطأ مثله. 

وأضاف "الحجار"، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الخطأ ينبغي أن يواجه بطريقة هادئة وأن يعالج هذا الخطأ والغضب الشديد بطريقة أفضل من اللجوء إلى الغضب، مشيرًا إلى أن الرسول لكريم قال لصحابته “ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب”.

وأوضح أنه يجب على الإنسان أن يكظم غيظه لأن هذا أمر نبوي دلنا عليه الرسولن وحثّنا عليه المولى عز وجل، مشيرًا إلى أن معيار القوة أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس نبي الرحمة الغضب بالص ر عة

الأكثر قراءة

"عاشرها مرتين دون رضاها".. شيماء ضحية زوج الأم فى أوسيم

"فيديو 60 ثانية".. كواليس ليلة الرعب من "بلطجى سوهاج"

قرارات النيابة فى واقعة دهس رجل أعمال لعامل مسجد بالتجمع

المتهم بدهس عامل مسجد التجمع الأول يسلم نفسه للشرطة

حزب الشعب الجمهورى يكلف حازم عمر بالترشح لرئاسة الجمهورية

فتاة من بنى سويف تطالب الحوار الوطنى بمناقشة تأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية