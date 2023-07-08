قناة الناس| "كيف تتعامل مع إساءة مكررة من شخص؟" أيمن الحجار يجيب (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الناس في بعض الأحيان ينظرون إلى الغضب على أنه العلاج لأي موقف، مؤكدًَا أن الرسول الكريم بيّن لأمته أن هذا التصرف هو تصرف خاطئ أن يرد الإنسان الخطأ بخطأ مثله.

وأضاف "الحجار"، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الخطأ ينبغي أن يواجه بطريقة هادئة وأن يعالج هذا الخطأ والغضب الشديد بطريقة أفضل من اللجوء إلى الغضب، مشيرًا إلى أن الرسول لكريم قال لصحابته “ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب”.

وأوضح أنه يجب على الإنسان أن يكظم غيظه لأن هذا أمر نبوي دلنا عليه الرسولن وحثّنا عليه المولى عز وجل، مشيرًا إلى أن معيار القوة أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.