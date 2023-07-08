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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وتقنية الواقع الافتراضي

"شئون الحرمين" تثرى تجربة الزوار بتاريخ الحرمين الشريفين عبر المعرض الإثرائى

الحرم المكى
الحرم المكى

يقدم المعرض الإثرائي، الذي يقام في بهو مكتبة الحرم المكي الشريف تجربة ثقافية وإثرائية مميزة وفريدة لضيوف الرحمن والزوار والمهتمين.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، أن آلاف الزوار يتوافدون على المعرض منذ تدشينه لاستكشاف المعروضات المتنوعة عن الحرمين الشريفين والتعرف على إرثهما التاريخي، حيث يتضمن مجموعة عديدة من مقتنيات الحرمين الشريفين وعرض بعض الأفلام الوثائقية عن ماء زمزم المبارك وكسوة الكعبة المشرفة وبعض من مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف النادرة وكتبها القديمة التي تعكس ثقافة وتاريخ السعودية في خدمة الحرمين الشريفين.


من جانب آخر، أتاحت الإدارة العامة للمعارض الرقمية بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقنية الواقع الافتراضي عبر إتاحة فرصة التعرّف على ما يُقدم من معارض افتراضية بطريقة فريدة ومبتكرة إلى جانب الخدمات الجليلة والجهود العظيمة طوال العام في الحرمين الشريفين والإثراء المعرفي والتاريخي لمعالم ومقتنيات وتاريخ الحرمين الشريفين.
وأوضح مدير المعارض الرقمية ريان المسعودي أن هذه التجربة تعدّ تحوّلًا نوعيًا في عرض المعلومات الدينية والتاريخية بطريقة مبتكرة وحديثة تتماشى مع التقنيات الحديثة والتطورات العلمية والتقنية وتعد أيضًا إضافة رائعة للخدمات التي يقدّمها المسجد الحرام للزوار وتمكّنهم من الاستمتاع بتجربة مميزة وثرية.

الحرم المكى الشريف ضيوف الرحمن مكتبة الحرم المكي الحرمين الشريفين مقتنيات الحرمين الشريفين

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