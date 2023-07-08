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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سموحة يتعاقد مع ثنائى الاتحاد السكندرى للكرة الطائرة

سموحة يتعاقد مع ثنائي
سموحة يتعاقد مع ثنائي الاتحاد السكندري للكرة الطائرة

نجح مسئولو نادي سموحة فى ضم الثنائي خالد الفيومى ومحمد منصور لصفوف فريق الكرة الطائرة بالنادى، قادمين من نادي الاتحاد السكندرى فى صفقة انتقال حر، بناءً على طلب المدير الفنى الجديد لطائرة سموحة أشرف رشاد.

وكان قد أعلن منذ أيام مجلس إدارة نادى سموحة عن التعاقد مع أشرف رشاد لتولى القيادة الفنية لفريق الكرة الطائرة بالموسم الجديد.

وحصل سموحة على المركز الرابع فى الدورى الممتاز الموسم المنقضى بالخسارة من طلائع الجيش فى البلاى أوف بالخسارة فى المواجهتين بنتيجة 3 /2.

ويعد الثنائي خالد الفيومى ومحمد منصور، إضافة قوية لطائرة سموحة الذي يسعى بدوره لتقديم موسم قوي، ويعمل الفريق خلال الفترة الحالية على تدعيم فريق الطائرة بالشكل المثالي من أجل الظهور بمستوى قوي في كل المنافسات.

الجدير بالذكر أن أشرف رشاد يمتلك مسيرة قوية فى التدريب، آخرها التتويج الموسم الماضى مع الزمالك بالدورى وكأس مصر، فى موسم قوى قبل أن يرحل عن الفريق فى بداية الموسم.

اشرف رشاد سموحة خالد الفيومى ومحمد منصور القيادة الفنية لفريق الكرة الطائرة الكرة الطائرة

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