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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص سقط من علو بشارع العشرين ببولاق الدكرور

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة بشارع العشرين فيصل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع العشرين فيصل دائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص، تبيّن العثور على جثة أحد الأشخاص وسط بركة من الدماء وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى بولاق الدكرور تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أحد الأشخاص الأجهزة الأمنية الاشخاص التحقيقات العثور على جثة النيابة أمن الجيزة

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