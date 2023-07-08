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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد نجاح "بيت الروبى".. كريم عبدالعزيز فى أول لقاء جماهيرى بـ"sold out"

بيت الروبى
"بيت الروبى"

يستضيف الإعلامي محمود سعد، في برنامجه "sold out"، النجم كريم عبدالعزيز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بالجامعة الأمريكية.

ويعتبر ذلك أول لقاء جماهيري للنجم كريم عبدالعزيز، للحديث عن أبرز الأعمال في مشواره الفني وكواليس فيلمه الأخير "بيت الروبي" الذي يعرض حاليًا في السينمات.

أبطال فيلم "بيت الروبى" 

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

وكان النجم كريم عبدالعزيز حقق نجاحًا كبيرًا من خلال فيلم "بيت الروبي"، حيث سجل الفيلم أعلى إيراد يومي في السينما، وحصد حتى الآن ما يقرب من 75 مليون جنيه في أسبوعين عرض فقط.

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