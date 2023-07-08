غدًا.. فتح باب تلقى رغبات أهالى النوبة للحصول على تعويضات خلال فترة بناء السد

تشهد محافظة أسوان، غدًا الأحد، فتح باب تلقي رغبات أهالي النوبة للذين لم يتقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية، الذين تم حصرهم عام 2017 بعدد 4291 مستحقًا.

ويتم تقديم رغبات أهالي النوبة للذين لم يتقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية، داخل 13 لجنة تم تجهيزها لاستقبالهم، بدءًا من غدٍ الأحد؛ لتعويض السكن والأراضي أيضًا.

من ناحيته، وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسئولي المحليات والتضامن الاجتماعي والأملاك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجهيز مقار لجان تلقي الرغبات أثناء ساعات العمل الرسمية.

وتابع اللواء أشرف عطية أن اللجان جاءت كالتالي: 10 لجان موزعة على الوحدات التابعة للتضامن الاجتماعي بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة، وذلك بالنسبة للتعويض بديلًا عن المسكن.

وأشار محافظ أسوان إلى أن هناك لجان تعويض بديلًا عن الأراضى الزراعية، فقد تحدد لها لجنة بمقر المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو، أما ما يتعلق بالتعويض بتملك الأرض المقام عليها المسكن فيكون داخل لجنة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن اللجان تضمنت أيضًا لجنة بمقر أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية خاصة لتعويض تقرير حق انتفاع للأرض المقام عليها مسكن.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوفاء الدولة بحقوق أهالي النوبة الذين لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها، وخاصة ما تم إقراره من خلال مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وصدور القرار رقم 371 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات برئاسة وزارة شئون المجالس النيابية، وعضوية عدد من الوزراء وممثلي الجهات والهيئات المعنية.