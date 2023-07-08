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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يواصل جولاته التفقدية لمتابعة أعمال المرافق والطرق

خلال الجولة
خلال الجولة

استكمل المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال الطرق الجارية بالامتداد الشرقي بالمدينة وتشمل: (رفع كفاءة امتداد التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى - تطوير محور 28 – محور 24 الذي يربط التسعين الجنوبي بمحور محمد بن زايد والطريق الأوسطى).

كما تفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أعمال نقل المرافق بالتسعين الجنوبي لاستكمال أعمال نفق الطريق الأوسطى الرابط بين مثلث الأمل وطريق التسعين الجنوبي، وأعمال الطرق بحى جاردينيا، وكذلك أعمال الطرق والأرصفة بحى امتداد غرب الجولف ومحور محمد نجيب بالتجمع الثالث.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى أنه يتم تحويل مسارات بعض الخطوط لتعارضها مع الأعمال الصناعية بالطريق (خط 100 مم مياه معالجة – خط 900 مم مياه حلوة – خط انحدار 1500 مثلث الأمل)، وكذلك تركيب عدَّايات قطر 2.5 متر لتنفيذ خطوط بداخلها قطر 1800 مم.

كما تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي أعمال التطوير بمحور جمال عبدالناصر خلف مول أرابيلا بلازا، والطريق الفاصل بين الدبلوماسيين وكمباوند أرابيلا، وتنفيذ ممشى رياضي وتراك للدراجات.

أعمال الطرق الجارية التجمع الثالث الطريق الاوسطي المهندس عبدالرءوف الغيطى امتداد التسعين الجنوبي جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة جولاته التفقدية

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