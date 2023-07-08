ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

روسيا: واشنطن لا تُدرك خطورة أفعالها.. والعالم يقترب من حرب عالمية جديدة

أناتولى أنتونوف
أناتولى أنتونوف

قال أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن "تزويد واشنطن لكييف بذخائر عنقودية لن يؤثر على عزم موسكو على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا".

وأضاف أنتونوف، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "الذخائر العنقودية هي لفتة يائسة تكشف عن أن الولايات المتحدة وأتباعها أدركوا أنهم عاجزون، ومع ذلك، فهم لا يريدون الاعتراف بإخفاقاتهم وفشل محاولات القوات الأوكرانية لشن هجوم ضد المناطق الروسية".

وتابع: "المستوى الحالي للاستفزازات الأمريكية خارج المخططات بالفعل، ما يجعل البشرية أقرب إلى حرب عالمية جديدة"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة مهووسة بفكرة هزيمة روسيا لدرجة أنها لا تدرك خطورة أفعالها.. إنهم يزيدون فقط من عدد الضحايا وإطالة معاناة نظام كييف".

واشنطن روسيا سفير روسيا الذخائر العنقودية أوكرانيا

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعي بشأن تسوية المعاش

"تاج" تامر حسنى يتصدر عربيًا بربع مليار جنيه إيرادات

"بيت الروبى" يواصل تصدره لشباك التذاكر محققًا إيرادات قياسية

أخبار فاتتك|الأهلى يتلقى ضربة موجعة بغياب هذا الثنائى عن القمة وحالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

تكريم نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب في النسخة الثالثة من  حملة "مانحى الأمل" العالمية

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع " التوعية "اعرف حقك واطمن"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى