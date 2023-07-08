مصرع طالب في حادث تصادم بمنطقة كرداسة

لقي طالب مصرعه اليوم السبت، إثر حادث تصادم على الطريق الأبيض في منطقة كرداسة بالجيزة.

البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم على الطريق الأبيض اتجاه الطريق الدائري.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها موظف، اصطدم بدراجة نارية يقودها طالب 23 عاما، ما أسفر عن وفاته، وجرى التحفظ على السيارة والقبض على قائدها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.