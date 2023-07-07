ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: توفير أجهزة الأشعة بالمستشفيات الحكومية يسهم فى مواجهة ارتفاع الأسعار

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم

أشاد الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسياسات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإعطاء أولوية قصوى لتوفير أجهزة الأشعة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية لتخفيف الأعباء المالية على المرضى، ومواجهة ارتفاع الأسعار الجنونية لإجراء الأشعة داخل المراكز الطبية الخاصة.

وأعلن سليم، في بيان، عن تأييده التام وزارة الصحة والسكان فى توفير 90 جهاز أشعة بمختلف أنواعها، وتوزيعها على جميع المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية؛ لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري، مثمنا حرص وزارة الصحة والسكان على المرور على 256 منشأة بجميع محافظات الجمهورية لحصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها وتوفير الأشعة التشخيصية بمختلف أنواعها العادية x-ray وأجهزة الموجات فوق الصوتية، إضافة إلى توفير الوزارة ماكينات الغسيل الكلوي بالعديد من المستشفيات الحكومية.

وطالب الدكتور محمد سليم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتدبير جميع الموارد المالية لوزارة الصحة والسكان لتوفير جميع مستلزمات المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية على مستوى الجمهورية، موجهاً التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض من مختلف الأطقم الطبية وأطقم التمريض والإسعاف على جهودهم الناجحة فى تقديم أفضل نظم الرعاية الصحية لجميع المواطنين بصفة عامة، ولمحدودي الدخل وغير القادرين بصفة خاصة.

الدكتور محمد سليم مجلس النواب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أجهزة الأشعة

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

حصاد الأرز.. أصحاب محلات يكشفون لـ"الدستور" أسباب انخفاض الأسعار

رئيس البرازيل ينتقد تعيين أنشيلوتى مدربًا لراقصى السامبا

غريق فى شاطئ الغرام بمطروح

ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة نارية فى مدينة نصر

إجراء جديد فى واقعة قتل عامل لزوجته بأوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين