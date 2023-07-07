الأهلى يخوض مرانه الأخير اليوم لمواجهة الاتحاد السكندرى.. وراحة للاعبين قبل القمة

يؤدي الفريق الأول بنادي الأهلي مرانه الأخير، مساء اليوم الجمعة، علي أحد الملاعب الفرعية لاستاد برج العرب استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا السبت ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري.

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع اللاعبين، لمشاهدة الأخطاء التي ظهرت في لقاء الإسماعيلي وتحديدًا في الاستعجال من المهاجمين في أنهاء الهجمة علي مرمي المنافس.

- تجهيز ملخص لآخر 3 مباريات لفريق الاتحاد السكندري

وطلب "كولر" من الجهاز المعاون تجهيز ملخص لآخر 3 مباريات لفريق الاتحاد السكندري من أجل دراسة مواطن القوة والضعف لزعيم الثغر من أجل حسم اللقب قبل لقاء القمة المرتقب.

وشدد المدير الفني، خلال جلسته مع اللاعبين، نحن نتصدر الدوري وأصحاب صدارة في التهديف ولكن نعمل قدر الإمكان لتفادي إهدار الفرص، وأن يكون اللاعبون أكثر هدوءًا وشراسة على المرمى طوال الوقت.

وحذر "كولر" اللاعبين من استمرار بعض اللامبالاة عند بعض اللاعبين خلال سير اللقاء وإهدار الفرص السهلة، ووجه حديثه إلي أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق، أنا أتعامل مع كل لاعب على أنه حالة منفردة والجميع لهم دور مع الفريق، ولكن أي لاعب يخرج عن النص والتعليمات لن يكون في حساباتي وسيرحل عن الفريق في أي وقت.

- منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب لقاء الاتحاد السكندري

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب لقاء الاتحاد السكندري قبل استئناف التدريبات يوم الإثنين المقبل استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل بالدورى.

وجاء ذلك تجنبًا لإرهاق اللاعبين فى ظل ضغط المباريات وأيضًا بعد قرار بقاء الفريق عقب مباراة الإسماعيلي في الإسكندرية حتي موعد لقاء الاتحاد السكندري.

كان الفريق الأول بنادي الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ستاد برج العرب.