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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع أب وإصابة نجله في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

اسعاف
اسعاف

لقي أب مصرعه وأُصيب نجله اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة برصيف في الكيلو 56 أمام قرية سلسبيل بطريق الإسكندرية مطروح، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.  

واستقبل مستشفى الحمام المركزي "محمد عبده محمد" - 24 سنة، مصاب بجرح في فروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى "عبده محمد" - 53 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم ولقي مصرعه. 

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الحمام المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصاب وحالته العامة مستقرة، وتم خروجه للتحسن والتحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

إجراء الفحوصات الطبية اصابة شخصان اسماء المصابين حادث تصادم سيارة طريق الإسكندرية مطروح مستشفي الحمام المركزي

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