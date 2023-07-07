مصرع أب وإصابة نجله في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

لقي أب مصرعه وأُصيب نجله اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة برصيف في الكيلو 56 أمام قرية سلسبيل بطريق الإسكندرية مطروح، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

واستقبل مستشفى الحمام المركزي "محمد عبده محمد" - 24 سنة، مصاب بجرح في فروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى "عبده محمد" - 53 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم ولقي مصرعه.

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الحمام المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصاب وحالته العامة مستقرة، وتم خروجه للتحسن والتحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.