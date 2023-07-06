ناقدة فنية: ليالى العلمين تضم أكثر من نشاط وتجربة تستحق الاهتمام

أعربت الناقدة الفنية عُلا الشافعي عن سعادتها وفخرها الشديد بانطلاق مهرجان “العلمين” كتجربة جديدة تضم أكثر من نشاط ما بين الفن والرياضة والترفيه وغيرهم، لافتة إلى أنها متحمسة لانطلاق هذا المهرجان والذي تتمنى أن يكون على قدر من المنافسة العالمية.

وقالت عُلا، لـ“الدستور” إنها تفضل وصف التجربة بـ“ليالي العلمين”/ خاصة أنه لم يسلط الضوء على نشاط معين مثل مهرجان المسرح أو السينما أو الدراما، لكنه يجمع أكثر من نشاط دفعة واحدة ولمدة شهرين على التوالي، ما يجعله تجربة تستحق الاهتمام والتقدير.

ويعقد مهرجان العلمين في الفترة من 13 يوليو - 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين يقدم تجربة جديدة مليئة بالإثارة والتشويق، من خلال أجندة متكاملة تحتوي على برنامج غني بالحفلات الموسيقية، وأنشطة رياضية و ترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر، لتكون عناصر جذب لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، لتصبح مدينة العلمين الجديدة من أفضل الوجهات المرتقبة في العالم.