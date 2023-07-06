قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح كيف تكون الصداقة الحقيقية كما وضحها الرسول (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى تحدث في القرآن الكريم الصداقة وقال: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين)، لافتًا إلى أن هذه القاعدة الكلية يمكن أن تكون هي التعريف الإجرائي للصديق الذي يكون بينه وبين الله علاقة طيبة، هو ذو الأخلاق الحسنة.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج البيت المذاع عبر قناة الناس، أن الله تعالى يوم القيامة يقول الأصدقاء والأخلاء سيختلفون ويصبحون أعداء، فهو بذلك ينبهنا إلى أن هناك نمطا من الأصدقاء لا ينبغي أن يكون صديقا، وتقتصر العلاقة معه على علاقة الصحوبية والمعرفة العامة والعارضة، مؤكدًا أن هذا ينبهنا إلى ضرورة اختيار الصديق.

وأوضح أمين الفتوى، أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال عنهم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، مؤكدًا أن معنى هذا الحديث أنه يحب أن نعرف شخصية الصديق من صديقه، وشخصية الصديق تطبع على صديقه، مثل ما يقال "الصاحب ساحب".

واستكمل: إذا صادقت شخصًا بينه وبين الله عمار ويخافه يجب أن نسير خلفه، لافتًا إلى أن هناك بعضا من أصدقاء السوء من يفسدون علاقة الرجل بزوجته، وغيرها من الأمور السيئة التي من الممكن أن يضع فيها الشخص بسبب صداقته لإنسان سيء.

وتابع: سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم بيقول لنا (نَّما مثَلُ الجلِيس الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ: كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحًا طيِّبةً، ونَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَن يَحْرِقَ ثِيابَكَ، وإمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً)، في نموذج للصديق الصالح يعنى حامل المسك، ممكن يعطيك هدية أو ينفعك، أو تشم منه ريحا طيبة، وكمان الصديق الخبيث تلاقيه زى نافخ الكير ريح كريه ويحرق ثيابك، لازم نفرق بين الأصدقاء مين اللى بيدلنا على الخير ويقربنا لله، ومين اللى بيدمر حياتنا، وتقدر تفرق بين الصديق الصالح والخبيث في الشدة فقط، لأنها بتكون كاشفة.

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