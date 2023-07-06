محافظ قنا يعتمد رسوم اشتراكات العضوية والخدمات المقدمة بمكتبة مصر العامة

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا رسوم اشتراكات العضوية والخدمات المقدمة بمكتبة مصر العامة، جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة تسيير أعمال المكتبة، لتنظيم العمل الإداري داخل المكتبة.

وقال محافظ قنا، إن الرسوم التي تم إقرارها تعتبر رسوما بسيطة مقابل الخدمات التي سيستفيد منها المواطن داخل المكتبة، مناشدة المترددين على المكتبة بضرورة الحفاظ على محتوياتها من كتب وأجهزة ووسائل تعليمية مختلفة، حتى تستمر المكتبة في تقديم خدماتها لأبنائنا جيلا بعد جيل.

وأضاف الداودي، أن المكتبة ستمثل نقلة نوعية متميزة في قطاع الثقافة بمحافظة قنا، كونها منارة ثقافية تنويرية جديدة للعلم والمعرفة، تستهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي لأبناء المحافظة، في ظل تحديات الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.