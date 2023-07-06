حرمان 2598 من جماهير الأهلى والإسماعيلى من حضور مباريات الدورى

قررت رابطة الأندية المحترفة حرمان 2598 من جماهير الأهلي والإسماعيلي من حضور مباريات فريقهما المتبقية في الدوري خلال الموسم الجارى، بواقع 2381 من جماهير النادي الأهلي و217 مشجعاً من جماهير الإسماعيلي لما بدر منهم خلال لقاء الأهلي والإسماعيلي الذى أقيم مساء أمس والمؤجل من الجولة الـ18 للدوري.

وانتهت مباراة الأهلى والإسماعيلى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله الجنوب إفريقى بيرسى تاو، وهو الفوز الذى رفع رصيد الأهلى لـ72 نقطة على قمة جدول ترتيب الدورى، وأبقى الإسماعيلى عند النقطة 34 فى المركز الرابع عشر.