مفاجأة من أم لابنتها بعد الانتهاء من امتحان الإنجليزية للثانوية العامة 2023

انتظرت والدة الطالبة بالثانوية العامة دنيا محمد، ابنتها بالورود أمام اللجنة الامتحانية بمدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، لحين خروجها من امتحان اللغة الإنجليزية.

وقالت والدة الطالبة لـ"الدستور"، إنها الحضور إلى المدرسة بالورود ومعها جميع أبناءها؛ لتكون مفاجأة لابنتها دينا، عقب خروجها من الامتحان، والاحتفال بعيد ميلادها، وذلك للتخفيف عنها وسط معاناتها التي تعيشها حاليا بسبب الامتحانات.

واستقبلت دنيا والدتها بالفرح، ليُنسيها الموقف داخل امتحان اللغة الإنجليزية، وسعادتها بهذا الاحتفال المميز والمختلف بعيد ميلادها.

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