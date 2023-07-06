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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد أبو الرب: أوكرانيا لاتخاف من تهديد روسيا باستخدام السلاح النووى

أوكرانيا
أوكرانيا

قال عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن كثرة التصريحات حول استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا تزيد الأمور تعقيدًا، كما أنها لا تخيف أوكرانيا والتي تراها وسيلة للتهديد وغير جادة، وكذلك لإخافة الدول الداعمة لأوكرانيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال الأسبوعين الماضيين قامت الحكومة الأوكرانية بتشكيل نوعًا من التوعية  حول كيفية التعامل في حال وجود تفجيرات نووية، وطمأنتهم بأن فرق الطوارئ ستكون إلى جانبهم بالأدوية حال حدوث ذلك.

خبراء يؤكدون أن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية

وأشار إلى أن العديد من الخبراء يؤكدون أن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية، ردا على اتهامات روسيا لأوكرانيا بأنها تسعى لتفجير  محطة "زاباروجيا"، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون بمثابة مأساة جديدة لمواطنيها في حال تفجير المفاعل النووي. 

عماد أبو الرب أوكرانيا الاسلحة النووية روسيا تفجيرات نووية محطة زاباروجيا

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