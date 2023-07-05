ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى يوضح مظاهر التيسير فى الشريعة الإسلامية (فيديو)

الدكتور أحمد ممدوح
الدكتور أحمد ممدوح

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية تتلخص في القواعد الخمس، حيث قال العلماء إن عامة فروع الشريعة وعامة وعامة أحكامها من الممكن أن نرد هذه الأحكام إلى هذه القواعد الخمس.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن القواعد الخمس وضعوها في بيت شعر كي لا ينساها الناس وهي “خمس محررة قواعد مذهب.. للشافعي بها تكون خبيرا.. ضرر يزال وعادة قد حكمت.. وكذا المشقة تجلب التيسير..  والشك لا ترفع به متيقنًا.. إخلاص نية إن أردت أجورا”.

وتابع: نستهل القواعد الخمسة من هذا النظام وهي “الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، والضرر يزال". 

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية مع الناس

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

المنشآت الفندقية: "مشاجرة الغردقة" عائلية

الأهلى يقترب خطوة من الدورى بفوز صعب على الإسماعيلى

المستشار معتز خفاجى يكشف علاقة عاطفية بين شاب وفتاة حولتهما لجواسيس

5 حالات يستثنى فيها المصريون بالخارج من أداء الخدمة العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا