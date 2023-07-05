قناة الناس| أمين الفتوى يوضح مظاهر التيسير فى الشريعة الإسلامية (فيديو)

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية تتلخص في القواعد الخمس، حيث قال العلماء إن عامة فروع الشريعة وعامة وعامة أحكامها من الممكن أن نرد هذه الأحكام إلى هذه القواعد الخمس.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن القواعد الخمس وضعوها في بيت شعر كي لا ينساها الناس وهي “خمس محررة قواعد مذهب.. للشافعي بها تكون خبيرا.. ضرر يزال وعادة قد حكمت.. وكذا المشقة تجلب التيسير.. والشك لا ترفع به متيقنًا.. إخلاص نية إن أردت أجورا”.

وتابع: نستهل القواعد الخمسة من هذا النظام وهي “الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، والضرر يزال".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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