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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المستشار معتز خفاجى عن العاصمة الإدارية: "نقلة نوعية سنرى آثارها خلال سنوات"

معتز خفاجى
معتز خفاجى

علق المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، على فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ونقل جميع الوزارات بها.

وأجاب «خفاجى»، خلال حواره لـ«الدستور»، على سؤال حول إنشاء العاصمة الإدارية واتجاه الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، قائلًا: "فكرة إنشاء عاصمة جديدة للدولة، ونقل جميع الوزارات بها، نقلة نوعية سنرى آثارها فى السنوات المقبلة، خاصة أن جميع مقار المؤسسات والوزارات أصبحت قديمة ومتهالكة ومخنوقة فى وسط البلد".

وتابع: "البلد يشهد تطورًا كبيرًا فى كل شىء، وهذه الإنجازات نتيجتها لن تظهر فى يوم وليلة، ولكن فى المستقبل، فمصر بتاريخها وحاضرها تستحق أن تصبح من أهم وأكبر الدول".

وردًا على سؤال.. هل عُرضت عليك أى مناصب أخرى عقب ترك منصة القضاء؟

فأجاب: "نعم عُرض علىّ منصب فى لجنة الانضباط والقيم والأخلاق باتحاد الكرة، ورفضته لأننى تشبعت خلال الأعوام الماضية من نظر القضايا والعمل فى ساحات المحاكم، وعقب بلوغ سن التقاعد قررت التفرغ والراحة مع الأسرة بعد سنوات طويلة من العمل الشاق.

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