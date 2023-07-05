"البرهان" يتلقى اتصالاً هاتفيا من الرئيس الصومالى للتهنئة بعيد الفداء العظيم

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، هنأه فيه بعيد الفداء العظيم متمنياً للشعب السوداني دوام التقدم والازدهار، راجيًا أن يعود السلام للسودان وشعبه وأن تتوقف هذه الحرب.

وبحسب الصفحة الرسمية للجيش السوداني بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك"، فقد أطلع رئيس مجلس السيادة، الرئيس الصومالي على الأوضاع في البلاد، على خلفية تمرد مليشيا الدعم السريع وتدميرها لكل مقدرات الشعب، مؤكداً أن حكومة السودان لم تدخر جهداً في وقف الحرب عبر الطرق السلمية وذلك بهدف إحلال السلام في السودان.

وجدد “البرهان” رفض حكومة السودان رئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن معالجة الأزمة في السودان والتي نتجت عن قمة دول الإيقاد الأخيرة التي استضافتها جيبوتي.