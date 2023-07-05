شريف فى الهجوم.. تشكيل الأهلى لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي التي تجمع الفريقين مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في المباراة الأخيرة أمام فيوتشر بدون أهداف ضمن الجولة 24 المؤجلة.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 69 نقطة من 27 مباراة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة من 31 مباراة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول– محمد عبدالمنعم– خالد عبدالفتاح– رامي ربيعة.

الوسط: مروان عطية– أليو ديانج– أفشة– بيرسي تاو– أحمد عبدالقادر.

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.