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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إعلان القائمة الطويلة لجائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول 2023

جائزة خيري شلبي
جائزة خيري شلبي

أعلن مجلس أمناء جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، القائمة الطويلة للجائزة التي تنافس عليها في الدورة الرابعة 2023، 80 رواية.
وضمت القائمة 15 رواية، هي بالترتيب الألفبائي:

1. أربع ساعات وجسد- إيمان أبو غزالة.
2. أفتوني في مآلي- أحمد وفدي الديب.
3. الفراودة - دينا الحمامي.
4. آل نوسترداموس - عابد الشريف.
5. إنجيل عمر – أحمد الرسام.
6. أيادي - محمد متبولي.
7. بائع البطاطا - محمد سعد الهلالي.
8. تقاطعات – خالد عصام.
9. جداول أرض الغرابة - سامح هواري.
10. حارس الصمت - عبد المنعم محمد العقبي.
11. خلف جدران المزرعة - أيمن الداكر.
12. غيمة - كريم علي القاهري.
13. قرية المائة - رحاب لؤي.
14. لا شيء هناك - عبدالله خميس.
15. منروفيا - أحمد فريد مرسي

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة في 21 يوليو الجاري، ثم إعلان الفائز 9 سبتمبر، بالتزامن مع ذكرى رحيل الروائي خيري شلبي، كما أنه من المقرر أن تتولى دار الشروق نشر العمل الفائز.

فكرة الجائزة كما أعلنت عنها إيمان خيري شلبي عام 2020 تأتي تخليدًا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي "1938- 2011"، وتستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول.

تشترط الجائزة أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملًا روائيًا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو إلكترونية، ولا يُشترط حد أقصى للسن.

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