مفاجأة بشأن الكيمياء.. آخر تطورات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آخر التطورات بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى الانتهاء من تصحيح الفرنساوى والألماني واللغة العربية، والبدء في تصحيح الكيمياء.

ولفتت إلى أن النسبة العشوائية لتصحيح مادة الكيمياء مبشرة، وذلك رغم الشكاوى العديدة من صعوبة الامتحان، مشيرة إلى أنه سيتم التدقيق اليدوي رغم التصحيح إلكترونيًا؛ لضمان الشفافية والعدل.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قالت إن تصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة المقالية سيتم من خلال التصحيح الإلكتروني عن طريق نظام «rubrics»، وسيتم عمل مسح ضوئي «scan» لصورة ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مشيرة إلى أنه سيتم التدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق، لضمان جودة التصحيح الإلكتروني، بالإضافة إلى مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء، وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني.

وبالنسبة لتصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة الموضوعية «اختيار من متعدد»، سيتم تصحيحها من خلال نظام التصحيح الإلكتروني، مؤكدة أنها سيتم تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة كاملةً سواء مقالية أو إلكترونية بعيدًا عن العنصر البشري.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) سيؤدون يوم الخميس الموافق 6 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس في الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.