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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عامل خردة يشعل حريقًا فى سوق بعين شمس

حريق
حريق

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة عامل خردة لتسببه فى نشوب حريق بإحدى الأسواق بعين شمس، وتمت عملية الضبط تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بنشوب حريق بإحدى الأسواق بدائرة القسم، حيث التهمت النيران عددًا من المحلات التجارية لبيع الدواجن والبقالة والخضروات دون إصابات. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة مقيمًا بدائرة القسم، له معلومات جنائية، وتم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، وأضاف أنه حال قيامه بجمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لاستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النيران فقام بالانصراف خشية تعدى الأهالي عليه، مما أدى لنشوب الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بمديرية أمن القاهرة عامل خردة عين شمس

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