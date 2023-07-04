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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع 4 وإصابة 20 فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الفشن جنوب بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الفشن، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعتان لمرفقي بني سويف والمنيا إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وهم «رشدى.م.م» 50 سنة، و«شذا.م.م» 12سنة، و«مريم.ش.ر» 12 سنة، و«مالك.م.ك» سنتين، وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

والمصابون: هم «أحمد.م.م»7 سنوات مصابا بجروح و كدمات،«ماجده.م.ع» 30 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمود.م.م» 10 سنوات مصاباً بجروح وكدمات، و«مهاب.م.م» 5 سنوات مصابا بغيبوبة، و«محمود.ج.م» 35 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و«رحاب.م.م» 8 سنوات مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومجهول الاسم 10 سنوات، و«هلال.ع.ع» 22 سنة، مصابا بجرح قطعي بالذقن حوالي 2 سم وسحجات بالجسم، و«حربي.ع.ع» 27 سنة، مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات بالجسم، «عبدالرحمن.م.م» 8 سنوات مصاباً سحجات وكدمات بالجسم، و«أسماء.م.م» 35 سنة، مصابة بسحجات بالجسم، و«صباح.ت.ش» 52 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.

كما أصيب مجهول الإسم والهوية 50 سنة، مصابا بغيبوبة، و«أسماء.م.م» 35 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، و«يوسف.م.ف» 12 سنة، مصابا باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد.ف.ع» 39 سنة، مصابا بسحجات بالجسم، و«حبيبة.م.ف» 10 سنوات مصابة بسحجات بالجسم، و«مي.م.ف» 6 سنوات مصابة بكدمة بالانف، و« أحمد.م.ف» 7 سنوات مصاباً بسحجات بالجسم، ومجهول الاسم، 50 سنة مصاباً بغيبوبة.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة.

الطريق الصحراوي الغربي الدكتور محمد يوسف انقلاب سيارة ميكروباص بني سويف سمسطا سيارات الإسعاف

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