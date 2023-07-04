كلدانية مصر تحتفل بذكرى مولد الجاثليق البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو

تقدم الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر بالأصالة عن نفسه وعن أبناءً الطائفة والكهنة والرهبان والراهبات وسائر الفعاليات والمؤسسات الكلدانية بجزيل التهاني للبطريرك مار لويس روفائيل ساكو، بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين.

نبذة عن حياة البطريرك مار لويس روفائيل ساكو

وُلِد البطريرك ساكو في مدينة زاخو – صطبلاني بتاريخ 4 يوليو 1948، من روفائيل موشي ومريم توما. أكمل دراسته الابتدائية في الموصل.

دخل معهد مار يوحنا الحبيب في الموصل عام 1963 .

رُسِم كاهنًا في أبرشية الموصل الكلدانية بتأريخ 1 مايو 1974.

حصل على شهادة الدكتوراه في علم آباء الكنيسة في روما عام 1983، وشهادة الماجستير في الفقه الإسلامي سنة 1984، كما حصل لاحقاً على شهادة الدكتوراه في تاريخ العراق القديم من جامعة السوربورن في باريس سنة 1986.

خدم في كنيسة أم المعونة في الموصل مدة 11 عامًا.

عُيّن مديراً للمعهد الكهنوتي البطريركي في بغداد للفترة 1997-2001، وكان استاذاً في كلية بابل الحبرية.

رُسِم أسقفًا لأبرشية كركوك الكلدانية في 14 نوفمبر 2003. وهو مستشار المجلس البابوي للحوار بين الأديان.

له إصدارات ومقالات وبحوث كثيرة في مجلات محلية وعالمية، فضلا عن المحاضرات العديدة التي ألقاها في مختلف الأندية الدينية والثقافية وفي الدورات اللاهوتية في الموصل التي أدارها لزمن. اشترك في عدة محافل ومؤتمرات دولية، وكان عضواً في الهيئة السريانية في المجمع العلمي العراقي، وعضواً في هيئة تحرير مجلتي “بين النهرين” و “نجم المشرق”. كما درّس في كلية اللاهوت بالمعادي – القاهرة سنة 1988. وهو أيضاً عضو في مؤسسة برو– أورينتي من أجل الشرق ومقرّها النمسا.

حاز على عدّة أوسمة منها وسام الدفاع عن الإيمان من إيطاليا، ووسام “باكس كريستي” الدولية ووسام القديس إسطيفان عن حقوق الإنسان من ألمانيا. ويتكلم غبطته اللغات العربية، الآرامية، الإيطالية، الفرنسية، الإنجليزية والألمانية.