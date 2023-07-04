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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: "المتحدة" أحدثت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة فى الدراما الاجتماعية

أحمد سعد الدين
أحمد سعد الدين

كشف أحمد سعد الدين، ناقد فني، تفاصيل المعادلة الصعبة التي حققتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقضايا المرأة دراميًا، موضحًا أن الدراما التليفزيونية قوة ناعمة هامة للغاية في أي مجتمع في العالم، لأن الفن هو انعكاس للمجتمع الذي نعيشه. 

 وأشار الناقد الفني إلى أن المرأة هى المجتمع، فقضايا المرأة ومشاكلها ليست بعيدة عن الدراما، فعلي سبيل المثال مسلسل "تحت الوصاية" في رمضان 2023، والذي يعتبر صرخة للكثير من القضايا وليس للأم والأبناء فقط.

وأضاف أحمد سعد الدين، الأعمال الفنية والدرامية لكي تلتحم مع المجتمع يجب أن تكون الدراما الاجتماعية قريبة من هذا المجتمع الذي نعيش فيه وليس بمعزل، مشيرًا إلى أن المتحدة للخدمات الإعلامية أحدثت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة في الدراما الاجتماعية بشكل خاص وما يهم الشارع المصري خاصة الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية والذي عمل علي التحام القضايا بالمجتمع، والأمر لا يقتصر على المرأة فقط، ولكن الأسرة بشكل عام.

وشدد على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملت علي تغيير قوانين المجتمع بمعني لفت النظر لمسئولي الدولة عن القوانين وثغراته المختلفة لوضعها للمشكلات، في إطار "حدوتة" أو قصة معينة وعرضها على المجتمع.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قضايا المرأة دراميا قضايا المرأة

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