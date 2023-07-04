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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 95 شاحنة و416 سيارة ، وشملت حركة الواردات 1300 طن بضائع، 90 شاحنة و392 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 700 طن بضائع، 5 شاحنات و24 سيارة. 
وغادرت ميناء سفاجا اليوم العبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 500 طن بضائع و45 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Kalina وعلى متنها 345 سيارة بوزن 700 طن قادمة من جدة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1456 راكبا بموانيها .
 

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر بضائع عامة ومتنوعة بموانئ تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة

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